Ruba portafogli con carta di credito a medico: arrestato 34enne

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento di Agrigento hanno arrestato un 34enne ospite di una comunità di Favara, in flagranza di reato. L’uomo nel tardo pomeriggio di ieri si è recato in uno studio radiologico e ha chiesto, senza mezzi termini, soldi al medico. Soldi che il sanitario stava per dargli tant’è che aveva preso il portafogli. Ma il delinquente gli ha letteralmente scippato dalle mani il portafogli con tutto il suo contenuto ed è fuggito via.

Prima con la carta di credito ha comprato le sigarette, e poi avrebbe tenta di effettuare un prelievo di contanti allo sportello Postamat di piazza Gallo, a pochi passi dal Comune di Agrigento. Lì è stato arrestato, perché i Carabinieri erano già sulle sue tracce, ed è stato colto in flagranza di reato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il giovane è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.