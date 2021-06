Si spaccia per poliziotto e telefona in Procura: arrestato 20enne

Ha telefonato in Procura a Ravenna spacciandosi con ufficiali giudiziari e personale amministrativo per lo stesso agente della Questura di Bologna che qualche giorno prima lo aveva sorpreso violare l’obbligo di dimora. Il tutto, per evitare le conseguenze di quel controllo e tornare libero. Peccato che il poliziotto in questione fosse una donna e quel giorno fosse pure fuori servizio. Cosi’, la pezza e’ divenuta peggiore del buco.

E per un 20enne originario di Agrigento e residente a Massa Lombarda nel Ravennate, la misura cautelare disposta lo scorso marzo per un’altra bravata, si e’ trasformata in un nuovo arresto. I carabinieri della Stazione di Massa Lombarda lo hanno portato in carcere a Ravenna. (Italpress)