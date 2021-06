Aggressione in vigneto: due arresti per tentato omicidio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato due cittadini extracomunitari ma residenti a Custonaci, di 30 e 26 anni, con precedenti di polizia.

In particolare, nel corso di un servizio di pattuglia, l’equipaggio della Sezione Radiomobile ha effettuato un intervento presso una cantina vitivinicola del comune di Valderice poiché un impiegato stagionale dell’azienda, uno straniero 39enne residente a Custonaci, era stato violentemente aggredito da alcuni connazionali che lavoravano con lui. Giunti sul posto, i militari operanti hanno appreso che durante i lavori agricoli, i tre operai avevano litigato tra loro per futili motivi. Al culmine della lite, uno degli arrestati aveva colpito il bracciante 39enne alla testa, prima con una pietra e poi con una zappa mentre l’altro osservava la scena senza intervenire. L’azione delittuosa si era interrotta con l’arrivo di un altro bracciante che si trovava a pochi metri da lì che metteva in fuga i due operai che scappavano a bordo della loro biciclette.

Una volta acquisite le informazioni necessarie, i Carabinieri si sono messi immediatamente messi alla ricerca dei presunti autori dell’aggressione che sono stati rintracciati poco dopo. Al termine degli accertamenti del caso, i due uomini sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio mentre la vittima, trasportata d’urgenza presso il locale Pronto Soccorso, è stata riscontrata affetta da trauma facciale al centro della fronte e frattura del seno frontale destro. Nella giornata di ieri, l’Autorità Giudiziaria di Trapani ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi la custodia in carcere presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.