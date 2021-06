Canicattì, altri tre furti di auto e moto

Ancora furto di auto e scooter a Canicattì dopo gli episodi che si erano registrati soltanto pochi giorni fa. Sono tre le denunce presentate nelle ultime ore al commissariato di polizia. Un 65enne del posto ha denunciato il furto del suo Piaggio Beverly 500 che si trovava parcheggiato in via Veneto. Lo scooter non è coperto da assicurazione. Un 54enne ha denunciato il furto dello Scarabeo 125, in uso al figlio, anche questo senza polizza assicurativa contro tali atti. Il fatto è avvenuto in via Pagano.

E infine ignoti hanno rubato una Fiat Panda, di proprietà di una 58enne del posto, che aveva lasciato l’auto in via Kennedy, in prossimità del posto di lavoro. Al ritorno l’automobile era sparita. In serata, forse anche a causa della scoperta che nel mezzo ci fosse installato il Gps, la Panda è stata fatta ritrovare nei pressi della chiesa di Santa Marta.