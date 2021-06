Canicattì, Comitato 2021: organizzazione burocratica alla rovina-servizi demografici disorganizzati e veicolo di diffusione del COVID

Questo Comitato Civico 2021 intende sottolineare il grave stato organizzativo degli uffici demografici , disorganizzati e in totale stato di abbandono nonché veicolo per la diffusione del COVID 19.

Ormai è notorio come la S.V. stia chiusa nella sua stanza a meditare senza tenere conto che i dipendenti ed i Cittadini che lavorano e praticano gli uffici demografici soffrono il grave stato di abbandono, si nota la mancanza di idee e di cultura sociale infatti nonostante il luogo sia stato interessato da numerosi contagi tra i dipendenti si continua ancora incuranti che l’epidemia è ancora in corso.

In tutti gli uffici demografici non si ha evidenza dell’applicazione di tutte le linee guida per la prevenzione del Covid.

Ogni giorno assistiamo a assemblamenti infiniti dai cambi di residenza alle Carte di Identità, una vera vergogna.

Per ultimo l’interruzione della linea internet avvenuta oggi 01/06/2021 e quindi nella impossibilità di far funzionare i servizi con grave disagio per la popolazione che aspettava in modo numeroso .

Ricordiamo che i Cittadini pagano la P.O. per essere presente e dare servizi senza interruzione e non per meditare chiusa nel Suo ufficio. Un po’ di vergogna la dovrebbe provare.

Chiediamo che si intervenga con immediatezza per risolvere il grave stato di disagio e con la immediata revoca dell’incarico alla P.O. AA.GG..

Canicattì 01/06/2021

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina