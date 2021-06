Canicattì, inaugurato l’opera “Il ricordo” in memoria dei giudici Saetta e Livatino

Nel giorno della festa della Repubblica a Canicattì, in una cerimonia sobria e nel rispetto delle normi covid è stata inaugurata l’opera di street art “Il ricordo”, firmata da Luogo Comune e Riccardo Buonafede che rappresenta un omaggio ai giudici Antonino Saetta, a suo figlio Stefano e Rosario Livatino dalla comunità di Canicattì.

“Continuiamo nel nostro impegno di voler trasmettere le eredità morali dei nostri Giudici, dichiara il sindaco Ettore Di Ventura a margine dell’evento, di cui sentiamo obbligo morale divulgare la memoria e la rettitudine, l’incorruttibilità e l’integrità affinché, così come cerchi concentrici che si propagano sulla superficie dell’acqua da dove si è lanciato il sasso, il loro esempio possa raggiungere e risvegliare le coscienze di tutte le Comunità. Siamo convinti che, attraverso il codice diretto fornito dalle arti urbane, il messaggio di lotta alla mafia e alla criminalità organizzata possa essere più immediato, definito ed innegabile”, ha concluso il primo cittadino.

I due giudici, vengono rappresentati con ritratti realistici alle estremità della parete della palestra comunale di Canicattì in sovrapposizione alla bilancia, simbolo di giustizia ed equilibrio. Nella parte prospiciente una dedica, che vuole essere quasi un’epigrafe, non solo a loro ma a tutte le vittime che sono state assassinate dalla mafia. Infine, due bande verticali, in una delle quali sono presenti un fiore e dei tracciati frastagliati a rappresentare le difficoltà di un percorso comune, interrotto poi dalla prematura morte.