Ferma la ex con il suo nuovo compagno, “mi ha tradito con lui”, stalker indagato

Quando ha visto la sua ex compagna in compagnia di un altro uomo si sarebbe fermato davanti a loro, rimproverandola di averlo tradito con lui. Non sarebbero stati solo dei rimbrotti, anzi, secondo la polizia, sarebbero stati accompagnati dalle minacce.

In realtà, questo comportamento lo avrebbe tenuto in altre occasioni, tutte le volte che la donna era con un’altra persona. Gli agenti del commissariato di polizia di Augusta, al termine delle indagini, hanno denunciato lo stalker, 40 anni, che deve rispondere di “minacce gravi e atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex compagna e violazione del divieto di avvicinamento cui era già sottoposto”.

L’ossessione

Non riusciva a mandare giù la fine della loro relazione, ormai era ossessionato dall’idea di tornare con la sua ex, che, però, non voleva affatto saperne di lui. Ne aveva ormai timore, visto che non c’era momento della giornata in cui sarebbe stata importunata.

I pedinamenti

Dalle indagini della polizia, è emerso che il quarantenne, da mesi, avrebbe minacciato la donna, molestandola con continui pedinamenti e appostamenti, “tali da ingenerare nella donna uno stato di timore per la propria incolumità, per quella delle loro due figlie minori e dei propri genitori” fanno sapere dalla Questura.