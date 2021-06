Licata, incendio doloso distrugge campo di grano di impiegato

Fuoco nella notte a Licata dove diversi ettari di un campo di grano sono stati ridotti in cenere dall’azione dolosa di uno o più malviventi. Il rogo, la cui natura volontaria è fuori da ogni dubbio, è divampato in contrada “Poggio Cuti-Rizzo”. Il fondo è di proprietà di una pensionata di 85 anni ma in uso al figlio, un impiegato 65enne di Licata.

Proprio quest’ultimo ha fatto la scoperta l’indomani mattina e si è presentato dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Sul posto le forze dell’ordine alla ricerca di eventuali elementi utili alle indagini. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento.