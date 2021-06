Quasi 3000 assunzioni al Sud, entra nel vivo il maxi concorso pubblico

Entra nel vivo il Concorso Sud, bandito dall’Agenzia della Coesione territoriale per assumere a tempo determinato 2.800 tecnici per le amministrazioni del Mezzogiorno. Si aggiunge ad altri concorsi come quello della Regione per l’Agenzia dell’impiego da 1024 posti

Sono consultabili sulla piattaforma “Step One” di Formez Pa le graduatorie degli 8.582 candidati definitivamente ammessi alla prova scritta per ciascuno dei cinque profili messi a bando: esperto amministrativo giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico.

Prove scritte dal 9 all’11 giugno

La prova scritta – digitale e distinta per ogni profilo – si svolgerà in più turni dal 9 all’11 giugno presso sei sedi regionali individuate in Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia. Consisterà in un test di 40 domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 60 minuti per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. Per superarla occorrerà raggiungere un punteggio minimo di 21/30.

Le sedi Regione per Regione

Ogni candidato sarà convocato presso una delle sedi elencate di seguito in base alla regione di residenza indicata nella domanda di partecipazione: – LAZIO: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645 – 00148 Roma (ingresso EST, Pad.1 in via A.G. Eiffel); – CAMPANIA: Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli; – CALABRIA: Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ); – PUGLIA: Ente Autonomo Fiere di Foggia, Corso del Mezzogiorno – 71122 Foggia (ingresso Pad. 71, V.le Fortore); – SICILIA: Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania; – SARDEGNA: Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz – 09126 Cagliari (ingresso Pad. 1, P.zza Marco Polo).

Le graduatorie sono state formate in base al punteggio attribuito ai titoli e all’esperienza professionale dichiarati dagli 8.582 candidati (pari al triplo dei posti messi a bando più 182 candidati ex aequo), selezionati tra gli 81.150 che avevano presentato domanda. Il 24,1% degli ammessi risiede in Sicilia, il 19% in Campania, il 16,6% in Calabria, seguita dalla Puglia (13,7%). In 57 sono residenti all’estero. Sullo stesso portale sono pubblicati i codici concorso e il diario d’esame. I candidati dovranno presentarsi il giorno e l’ora indicati sulla lettera di partecipazione che avranno ricevuto a mezzo mail da info@concorsismart.it La procedura “fast track”, annunciata lo scorso 25 marzo dai ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) e Mara Carfagna (Sud e Coesione territoriale), permetterà l’assunzione dei vincitori entro luglio: appena 100 giorni dal bando in Gazzetta Ufficiale alla pubblicazione delle graduatorie finali. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, anche se l’assenza sarà determinata da cause indipendenti dalla loro volontà.

Una sessione di recupero per chi si trova in quarantena

Per i soli candidati in isolamento fiduciario, che comunicheranno per tempo la loro situazione, sarà prevista una sessione di recupero. I candidati, sulla base del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici messo a punto dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo, sono tenuti obbligatoriamente a presentare il referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro-rino faringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale, con esito negativo. Sono obbligati, inoltre, a indossare la mascherina FFP2 che sarà loro fornita dall’organizzazione e a rispettare tutte le misure di prevenzione e sicurezza sanitaria previste.