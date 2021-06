Ravanusa, approvato il Piano triennale delle Opere pubbliche 2021-2023

Dopo l’approvazione in commissione affari tecnici, presieduta dal consigliere Filippo Lombardo, il consiglio comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 proposto dall’amministrazione guidata da Carmelo D’Angelo.

Il piano è stato illustrato ampiamente dall’assessore ai Lavori Pubblici, Arch. Guido Muratore, che ha ringraziato i consiglieri della commissione per il lavoro svolto e fatto un plauso all’ufficio tecnico per il lavoro di collaborazione svolto in questi anni.

È stato ribadito da più parti che quello che prima di questa amministrazione veniva definito libro dei sogni, oggi è una programmazione che si realizza con tanti cantieri aperti nella città del monte Saraceno.

Le opere inserite nell’elenco annuale sono infatti tutti in fase di realizzazione o i cantieri prossimi ad essere aperti entro l’estate. Ravanusa, ha detto il Sindaco, può definirsi un cantiere aperto con le molteplici opere che si stanno realizzando ed il capogruppo di Andiamo Avanti, l’avvocato Nino Gambino, ha sottolineato l’importanza degli investimenti sia per il consolidamento del centro abitato sia per la riqualificazione dei quartieri periferici.

Queste in sintesi le opere che si stanno realizzando a Ravanusa che detiene il primato dei finanziamenti pubblici in provincia di Agrigento di opere già in cantiere per il 2021: Lavori di consolidamento del centro abitato (importo dell’opera 7.000.000 €, fine lavori previsti per il dicembre 2021), Lavori di ristrutturazione e riduzione dei consumi energetici del Palazzetto dello Sport e della Piscina Comunale (importo dell’opera 1.900.000 €, lavori appena avviati), Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico scuola secondaria di 1° grado A. Manzoni (importo dell’opera 1.690.000 €, fine lavori previsti ottobre 2021), Lavori di ristrutturazione palestra scolastica comunale di via Rinascita (importo dell’opera 2.000.000 €, lavori appena consegnati), Realizzazione dei loculi in via San Giacomo (importo dell’opera 312.000 €, avviate le fasi di gara), Programma integrato per il recupero e la riqualificazione nel quartiere San Michele (importo dell’opera 3.260.000 €, fine lavori previsti per fine 2021), Lavori di consolidamento lotto C della zona sud/est dell’abitato (importo dell’opera 4.949.000 €, avviate le fasi di gara), Realizzazione degli interventi di miglioramento sismico, ristrutturazione ed efficientamento energetico di 18 alloggi popolari ubicati tra le vie Marche, Liguria e Veneto (importo dell’opera 1.011.389 €, fine lavori previsti entro il 2021), Lavori di Riqualificazione di Piazza Minghetti (importo dell’opera 1.355.000, fine lavori previsti entro il 2021), Realizzazione delle opere di urbanizzazione e sistemazione delle strade a valle di Viale Lauricella (importo dell’opera 1.500.000 €, avviate le fasi di gara), Progetto di adeguamento impianti, efficientamento energetico e manutenzione dei locali della Caserma dei Carabinieri a Ravanusa (importo dell’opera 850.000, avviate le fasi di gara).

Prima della votazione del Consiglio Comunale il Sindaco ha sottolineato che un investimento da parte del Comune così imponente in un solo anno nella storia di Ravanusa non si è mai verificato ed ha chiesto una approvazione unanime del Consiglio Comunale perché, ha ribadito Carmelo D’Angelo, le infrastrutture appartengono a tutti e l’amministrazione comunale è stata sempre pronta ed attenta ad accettare i suggerimenti di chi ha proposto iniziative infrastrutturali per il paese.

Dopo l’approvazione dell’emendamento del consigliere Antonino Nobile che ha chiesto ed ottenuto di inserire tre opere (Riqualificazione della Casa di Risposo di Contrada Monterosso, Manutezione della strada rurale di Giangaragano e manutenzione della strada Esa Romiti/Cianciaramito) per l’annualità 2022, il piano triennale è stato approvato con nove voti favorevoli (quelli della maggioranza con l’assenza del consigliere Montana e l’allontanamento del consigliere Salvatore Pennica) e con due astenuti dell’opposizione (presenti solo il consigliere Luigi La Marca ed il Consigliere Pompeo Savarino).

Nella stessa seduta sono stati approvati il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari, la proposta di non individuazione di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie per il 2021 e l’istituzione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e il relativo regolamento.