San Leone, precipita dal tetto di abitazione: morto 29enne

Un 29enne agrigentino è deceduto per le ferite riportate in seguito ad una caduta avvenuta nella serata di ieri dal tetto di un’abitazione di via Morandi, una delle traverse lungo Viale delle Dune, a San Leone. Un episodio ancora tutto da decifrare. Non è chiara la natura dell’episodio.

Le sue condizioni all’inizio non sembrano particolarmente gravi ed è stato trasportato prima all’ospedale di Agrigento e successivamente all’ospedale Villa Sofia a Palermo dove è deceduto nelle prime ore del mattino. Sembra che la vittima sia caduta (in alternativa, al momento si ipotizza un tentativo di suicidio) precipitando dal tetto della palazzina. Indaga la polizia