Campobello di Licata, Borse lavoro del Comune

Comune: Borse lavoro, selezione per l’inserimento lavorativo nel servizio previsto nel progetto: servizi igienici, pulizia e manutenzione locali e beni comunali. Tra i requisiti richiesti: il richiedente deve essere residente nel comune di Campobello di Licata, essere disoccupato, inoccupato, in cerca di occupazione o altro, non avere prestato servizio presso altro ente negli ultimi 12 mesi, Isee non superiore a 7 mila euro. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni gli interessati possono recarsi presso l’ufficio Servizi sociali del Comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda