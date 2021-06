Canicattì: una giornata in compagnia “dei due santi”

Il 2 giugno 2021, noi comunità di Favara e di Licata, guidati da don Carmelo Rizzo cisiamo recati in pellegrinaggio a Canicatti, “ Terra dei Due Santi”, sulle orme delVenerabile Padre Gioacchino la Lumia e del Beato Rosario Angelo Livatino.Due uomini diversi, vissuti in epoche diverse e con vocazioni diverse, ma entrambiuniti da un grande desiderio, dare valore al Vangelo, mettendo al primo posto ladignità dell’uomo come figlio di Dio.

Il Beato Livatino scriveva S:T:D:, “Sub Tutela Dei”, (sotto la tutela di Dio).Per conoscerli meglio e comprendere il loro sincero e semplice messaggio di amore,Legalità, correttezza e uguaglianza, abbiamo visitato i loro luoghi;il nostro pellegrinaggio inizia dalla casa natale di Padre Gioacchino La Lumia, nella casa natale siamo stati guidati da fra Luigi, che ha raccontato la vita e le operedel Venerabile, abbiamo visitato il santuario luogo in cui Padre Gioacchino ha vissutoe svolto la sua Santa missione, lì abbiamo pregato davanti la sua tomba e deposto deifiori. Nella chiesa San Domenico, dove Il Beato Rosario si recava ogni Domenica con igenitori, è stata celebrata una Santa Messa presieduta dalla nostra guida spirituale; Siamo stati accompagnati dal cugino Vincenzo e da un amico, vicino di casa Giuseppe, nella cappella del Beato Rosario Angelo Livatino, abbiamo deposto deifiori davanti la lapide e entrambe le comunità ci siamo uniti in preghiera. Nellostesso modo abbiamo fatto davanti la tomba del giudice Saetta e del figlio Stefano;

Un gesto spontaneo e sentito per onorare la memoria di due grandi giudici, sievidenziava in ognuno di noi una grande commozione e un grido silenzioso esperanzoso affinché tali episodi non possano accadere mai più.Il nostro pellegrinaggio si è concluso dopo la visita nella casa del Beato RosarioAngelo Livatino, tra i suoi oggetti personali, le sue raccolte e i suoi libri.