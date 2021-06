Due morti in un incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo, tra un’auto e una moto. L’impatto e’ avvenuto nelle rampe nei pressi di via Ernesto Basile. Le vittime dell’incidente stradale che si e’ verificato in in viale Regione Siciliana sono due palermitani: Carmelo Granata, di 37 annim e Virginia Calvaruso, di 29.

Le due vittime erano su uno scooter Piaggio Beverly che si e’ scontrato con una Bmw X3. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno constato il decesso.

“Una terribile tragedia – si legge sulla pagina Facebook Amministrazione Misilmeri – si è abbattuta sulla nostra comunità. Stamattina in un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti. I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve. La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata”.