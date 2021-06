Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ Ordine degli Ingegneri di Agrigento

Nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e lunedì prossimo, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, si voterà per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri presso l’ Hotel Dioscuri di San Leone.

Saranno eletti 15 Consiglieri, tra cui 14 di categoria A e uno di categoria B (triennale), il Consiglio durerà in carica 4 anni.

Sono 31 gli ingegneri che hanno presentato la propria candidatura.

Una autorevole lista di 15 ingegneri, che si identifica in “Cambiamento, trasparenza e partecipazione”, si propone con un programma dettagliato che non è stato possibile divulgare in presenza a causa delle note restrizioni “Covid-19”.

“In un momento così difficile, che stiamo attraversando, domina la consapevolezza che la figura dell’ingegnere vada rilanciata e valorizzata, con determinazione, impegno ed entusiasmo, sia nel territorio, sia nei rapporti con le Istituzioni mettendo a disposizione le capacità professionali certamente indiscusse, di ciascuno di noi”.

Così, dichiara l’ingegnere Franco Vitellaro