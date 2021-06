Liquidazione a saldo delle somme spettanti alle scuole di competenza comunale a Canicattì

Dopo la recente approvazione del nuovo regolamento che disciplina i rapporti tra ente comunale e scuole di competenza, è stata disposta, nelle scorse settimane, la liquidazione a saldo delle somme spettanti per l’anno scolastico che sta per volgere al termine.

Dopo l’acconto di un fondo complessivo di € 20.000,00, liquidato lo scorso mese di febbraio con la determinazione dirigenziale 44/2021, e tenendo in considerazione gli avanzi riportati nei rendiconti delle Istituzioni Scolastiche relativi all’anno scolastico 2019/2020, con DD 793/2021 è stato erogato il saldo finale così ripartito:

Circolo Didattico “Don Bosco” € 9.575,13 (di cui € 4.938,00 già erogati con DD 44/2021);

Istituto Comprensivo ” Verga” € 9889,98 (di cui € 4.115,00 già erogati con DD 44/2021);

Istituto Comprensivo “Rapisardi” € 11438,90 (di cui € 6.832,00 già erogati con DD 44/2021);

Istituto Comprensivo ” Gangitano” € 7595,99 (di cui € 4.115,00 già erogati con DD 44/2021)

I fondi serviranno per effettuare interventi limitatamente alla piccola manutenzione ordinaria e alla riparazione di aule scolastiche, dei servizi igienici sanitari, degli impianti di illuminazione nonché per acquistare materiale per la pulizia e di facile consumo, materiale didattico, registri e stampati, materiale di cancelleria occorrenti alle funzioni didattiche. Ne informa l’assessore alla Pubblica Istruzione, Angelo Cuva.