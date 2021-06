Malattie Infettive all’ospedale di Ribera: incaricato dirigente medico

L’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive e Tropicali del presidio ospedaliero “Fratelli Parlapiano” di Ribera è una realtà. Appena definita la nomina del dirigente medico infettivologo che assumerà il coordinamento del reparto da tanto tempo atteso in provincia. Si tratta del dottor Fabrizio Benedetto Maria Pulvirenti, già in servizio ed assunto con incarico biennale ai sensi dell’ articolo 15 septies del decreto legislativo 502/92.

“L’attivazione dell’Unità di malattie infettive e tropicali presso l’ospedale di Ribera – afferma il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia – oltre ad ampliare significativamente l’offerta sanitaria del nosocomio, è da considerare un traguardo di importanza storica per l’intero bacino provinciale anche in ragione delle peculiarità geografiche e geopolitiche del suo territorio. Lungo questa direzione, la nomina del neo-dirigente medico infettivologo costituisce una prerogativa essenziale per l’operatività di un reparto mai esistito nell’agrigentino ed atteso con trepidazione da tutta la popolazione”.

“E’ il primo passo di un percorso articolato – dichiara l’infettivologo Pulvirenti – giacché le malattie infettive vanno oltre il covid-19 e rappresentano un supporto per tutte le altre discipline, per il contenimento delle infezioni nosocomiali e per la complessità della patologia sostenuta da patogeni multiresistenti. Nel tempo sarà necessaria l’implementazione di ambulatori nel territorio per migliorare l’offerta comprese le cronicità da infezione da HIV”.