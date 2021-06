Vìola divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato 44enne

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato un 44enne del luogo per aver violato nuovamente la misura del divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’uomo, infatti, già in passato era stato oggetto del provvedimento in seguito alle minacce rivolte alla donna che aveva deciso di interrompere la relazione. Adesso la nuova contestazione con l’aggravamento della misura.

