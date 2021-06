A Naro, Insieme si può segnala la presenza di branchi di cani randagi nel quartiere Baglio

I sottoscritti, Rosalia Arnone, Vincenzo Giglio, Calogero Licata e Nicolò Palmeri nella qualità di consiglieri comunali del Comune di Naro, – Gruppo Consiliare “Insieme Si Può”, evidenziano che ci sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini, che abitano nel c.d. quartiere Baglio, che lamentano la presenza di branchi di cani randagi e inselvatichiti che scorrazzano specialmente lungo la via Pitruzzella, a monte della area della “Grotta delle Meraviglie”.

Tale situazione, fermo restando la doverosa attenzione per il fenomeno del Randagismo, a tutela anche della salute dei cani, richiede un intervento congiunto sia del Comune di Naro che del Servizio Veterinario dell’ASP al fine di attivare i necessari interventi tesi principalmente alla sterilizzazione delle cagne randagie e alla pianificazione di una campagna di microchippatura nonché la predisposizione urgente del censimento dei randagi per quartiere, al fine di avere contezza della popolazione canina.

In considerazione, quindi, sia delle lamentele degli abitanti della zona Baglio, che accusano il continuo e perdurare latrare notturno dei cani, sia dei proprietari dei cagnolini che, nonostante al guinzaglio, rischiano di essere sbranati dai cani inselvatichiti della zona ma anche di quei cittadini che effettuano una attività motoria lungo la via Pitruzzella, si chiede agli Enti in indirizzo di attivare le opportune iniziative per la parte di propria competenza, per evitare tali predette problematiche.

Sicuri di un intervento in merito, si porgono distinti saluti.

Naro lì 04-06-2021

I Consiglieri Comunali

Arnone Rosalia Giglio Vincenzo Licata Calogero Palmeri Nicolò