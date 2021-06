Banca San Francesco dona 10 borse di studio alle organizzazioni sanitarie per la partecipazione al Master di Scrittura “Le parole della pandemia”

Banca San Francesco – Credito Cooperativo anche quest’anno ha deciso di sostenere il Master di Scrittura giunto alla sua quinta edizione, organizzato dall’Associazione Strada degli Scrittori con il coordinamento scientifico di Treccani Cultura.

Il master si svolgerà nel cuore di Agrigento e in videoconferenza, dal 28 giugno al 4 luglio, con la partecipazione di prestigiosi docenti: Lucia Annunziata, Laura Boella, Massimo Bray, Felice Cavallaro, Cristiana Capotondi, Liliana Cori, Stefano Ciafani, Barbara Gallavotti, Claudio Gioè, Evelina Santangelo, Angela Santoni, Padre Antonino Spadaro, Alessandro Vespignani e tanti altri.

Il tema di quest’anno sarà “le parole della pandemia“. Una occasione che contribuirà a favorire la capacità di discernere e diffondere l’adeguata comunicazione contro il dilagare di fake news e falsi allarmismi che ormai risulta essere la sfida quotidiana delle organizzazioni, delle strutture sanitarie e della comunicazione pubblica ai tempi del Covid-19. In particolare per chi si occupa di assistenza sanitaria, una corretta e adeguata informazione può trasformarsi in un prezioso strumento di prevenzione e terapia.

Banca San Francesco quest’anno darà il suo piccolo contributo alla realizzazione del master donando, in segno di gratitudine, dieci borse di studio che saranno destinate a organizzazioni della protezione civile e croce rossa locali, organizzazioni sanitarie locali, fondazioni e onlus al servizio della collettività o medici e personale sanitario che in questo modo potranno continuare ad operare, con una comunicazione adeguata, a servizio dei più deboli e di chi ha bisogno.

“In quest’ultimo anno abbiamo dovuto affrontare difficoltà che mai ci saremmo aspettati e la pandemia ha messo in evidenza molte criticità e fragilità presenti nel nostro sistema Paese. Tra queste la necessità di saper comunicare in maniera semplice ma efficace. Per questi motivi riteniamo che sostenere il 5° Master di Scrittura sul tema “Le parole della pandemia” sia assolutamente coerente con la mission e la responsabilità sociale di cui siamo investiti come banca di credito cooperativo”, ha dichiarato Vincenzo Racalbuto, Direttore Generale di Banca San Francesco.