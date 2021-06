Campobello di Licata, accordo transattivo del Comune con Bff Bank

Accordo transattivo del Comune con Bff Bank, per oneri finanziari fatturati per ritardati pagamenti per forniture di servizi in rete. Con decreto del sindaco Giovanni Gioacchino Picone, è stato approvato il documento di accoglimento di uno storno del 40 per cento dell’importo dovuto di euro 2.050,61, per il pagamento delle fatture di Bff Bank, con sede a Milano. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà l’ulteriore esborso di oneri finanziari e spese legali per una probabile procedura di recupero del credito. E’ stato dato mandato al funzionario responsabile del procedimento di compiere tutti gli atti di gestione per dare piena e completa esecuzione al provvedimento.

Giovanni Blanda