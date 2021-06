Canicattì, prende a schiaffi una dipendente concessionaria dopo lavori sull’auto: denunciato

Personale della Polizia di Stato di Canicattì, nei giorni addietro, si recava presso una nota concessionaria, dove era stata segnalata al numero unico di emergenza 112 un’aggressione in atto.Sul posto gli Agenti del Commissariato di Polizia identificavano la dipendente della concessionaria, la quale riferiva che era stata aggredita e presa a schiaffi da un cliente che era rimasto insoddisfatto dei lavori di riparazione dell’autovettura. Quest’ultimo, durante l’aggressione, danneggiava il mobilio presente nella sala vendite e nello specifico colpiva con una sedia due monitor ed una stampante ed altri suppellettili che si trovavano sopra la scrivania, facendoli cadere per terra.

La denunciante riferiva agli agenti di avere cercato di fermare l’aggressore, ma questi reagiva con violenza e rabbia, prima colpendola al viso con degli schiaffi e poi la spingeva facendola sbattere sulla vetrata, dopo di ciò si allontanava velocemente. La donna al momento dell’aggressione, si trovava da sola nella sala vendite dell’autosalone, mentre in officina vi era presente il meccanico, il quale, richiamato dal rumore e dalle grida, interveniva in suo aiuto, cercando di rincorrere l’autore dell’aggressione ma invano poiché già si era allontanato. In seguito alla patita aggressione la donna, visibilmente scossa, si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì ove il medico di turno la giudicava guaribile in 3 giorni di prognosi. Il personale del Commissariato di P.s. di Canicattì, dopo aver sentito diversi testimoni e dopo aver visionato le immagini immortalate dall’impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale, riusciva celermente ad identificare l’autore del reato e a segnalarlo alla Procura della Repubblica di Agrigento per i reati di lesioni e danneggiamento.