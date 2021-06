Il libro di Antonino Iacolino sulle comunità terapeutiche

Nel panorama della riabilitazione delle persone con problematiche di dipendenza patologica, un ruolo importante rivestono le comunità terapeutiche ad orientamento gestaltico le quali, durante il periodo della pandemia SARS-CoV-2 per l’autore possono essere considerate un setting terapeutico privilegiato per la cura e la guarigione della tossicodipendenza. Attraverso percorsi di consapevolezza, il cooperative learning e la mindfulness, la persona può iniziare in comunità a vivere una nuova esperienza di apprendimento-cambiamento spontanea ed autentica sia con sé stesso che con l’altro recuperando le abilità emotive, sociali e cognitive. Valori quali: onesta, fiducia e rispetto vengono recuperate e coniugate con spazio, tempo e relazione divenendo chiavi ermeneutiche nel processo di guarigione della tossicodipendenza in cui la persona impara a costruire la competenza al contatto e recuperare la propria autenticità.

Antonino Iacolino psicologo-psicoterapeuta socio della Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) e della Società Italiana Patologie da Dipendenza (SIPAD) svolge attività clinica in ambito delle dipendenze patologiche”. Dopo aver conseguito nel 2004 la Laurea in Psicologia (v.o) presso l’Università degli Studi di Palermo, ha conseguito la Scuola quadriennale di Specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l’Istitituto di Gestat H.C.C. Kairòs di Ragusa ed i Master ABA (Applied Behavioral Analysis) e Dipendenze Patologiche presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium” di Roma. Dal 2007 ad oggi lavora presso le Comunità Terapeutiche “l’Oasi” di Caltagirone e “Terra Promessa” dell’Associazione Casa Famiglia Rosetta di Caltanissetta. Docente di corsi di formazione professionale, ha inoltre partecipato in qualità di relatore a diversi seminari e convegni e collaborato con il tavolo tecnico del gruppo di lavoro sul gioco d’azzardo patologico promosso dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.

Autore di pubblicazioni: La scuola in Ospedale, Organizzazione e Tecnologie al servizio del bambino ospedalizzato edito da S. Sciascia editore Caltanissetta e di articoli di carattere sociale “Smonta il bullo”, Ritratto di un Gambler, Alcol, donna e gravidanza; il Gioco d’azzardo patologico, Emozioni e Tossicodipendenza: la disregolazione affettiva in un soggetto alcolista.