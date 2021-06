In un video la lirica “Il desiderio di sognare…”, composta dal Poeta Rosario La Greca

Dopo il lungo e freddo inverno è arrivata da qualche mese la primavera, con il suo carico di energia, di colori, di profumi dei fiori che sbocciano e così l’arrivo delle belle giornate viene vissuto come una “liberazione”. La pandemia ci ha provato tutti, con il suo carico di tristezza, di incertezza e la consapevolezza che, da un momento all’altro, la vita e il mondo intorno a noi possono cambiare. È passato un anno da quando sognavamo che si sarebbe risolto tutto al più presto; per fortuna si comincia a intravedere una luce in fondo al tunnel, sono stati attivati in Italia centinaia di Hub e somministrate oltre 30 milioni di dosi di vaccini, dobbiamo ancora stringere un pò i denti e andare avanti, senza esitazione e tentennamenti.

Bisogna ripartire, ricostruire, rinascere, prendendo a modello i sacrifici degli operatori sanitari, anche del 118, gli infermieri, i volontari della protezione civile e della Croce Rossa, a cui siamo tutti grati e puntare a ripartire, a ricominciare a sognare, ad avere fiducia nel futuro. Proprio in questi giorni è stato realizzato un video, dove è possibile ascoltare la lirica “Il desiderio di sognare…”, composta dal Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), declamata dalla voce dolce e melodiosa di Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo), la musica è del M° Daniele Falasca di Roseto degli Abruzzi (Teramo), pianista, fisarmonicista e compositore, una carriera di musicista brillante, ininterrotta, a tutto tondo. È Direttore della Scuola di Musica “MUSICAHDEMIA”, nella quale è docente di pianoforte principale.