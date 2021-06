Irregolarità in locale a San Leone: 4mila euro di multa

Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare e salute pubblica, i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura hanno effettuato dei sopralluoghi all’interno di alcuni locali di Agrigento, dove si preparano, vendono o somministrano alimenti.

Sono scattate le sanzioni per 4 mila euro per un locale di San Leone, per la mancata indicazione agli utenti degli ingredienti e degli allergeni presenti negli alimenti, particolarmente rischioso in casi di soggetti sensibili e a rischio, e l’assenza di tracciabilità dei prodotti.