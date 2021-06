Migranti in fuga da Villa Sikania, ricerche in corso

Undici minori non accompagnati, in sorveglianza sanitaria anti-Covid, si sono allontanati dal centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana. Due sono stati gia’ bloccati, mentre per altri 9 sono ancora in corso le ricerche da parte della polizia.

Ieri sera, altri due giovanissimi erano riusciti ad uscire dalla struttura che si affaccia lungo la statale 115 e hanno fatto perdere le loro tracce nelle campagne circostanti.