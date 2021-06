Montevago, al via lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico scuola “Gravina”

Sono stati consegnati a Montevago i lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, miglioramento sismico, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria “E. Gravina” con annesso refettorio. L’importo totale dei lavori, che saranno eseguiti dalla Edil Road srl e che si concluderanno a settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico, è di 406.038,57 euro. Il progetto è stato finanziato nell’ambito di un bando del Miur.

Esprime grande soddisfazione il sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo: “Questo è un altro dei progetti che sta andando in porto grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e al lavoro incessante dell’ufficio tecnico per portare il progetto in fase esecutiva. Tanti altri progetti abbiamo realizzato, altri sono in cantiere. In questi anni abbiamo cercato di cogliere tutte le opportunità offerte dai bandi regionali, nazionali ed europei e sono molto contenta che il nostro lavoro continua a dare i suoi frutti”.