Prende a bastonate e investe meccanico: arrestato 75enne a Canicattì

I poliziotti del commissariato di Canicatti’ hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere firmata dal gip, per n uomo di 75 anni, di Canicatti’. L’anziano e’ accusato del tentativo di omicidio – avvenuto domenica mattina in una traversa di via Libia, sempre a Canicatti’, di un meccanico sessantenne che e’ ricoverato, in condizioni cliniche gravi, al Policlinico di Messina.

Meccanico e familiari hanno nominato quale loro difensore di fiducia l’avvocato Salvatore Amato. Il sessantenne sarebbe stato – stando all’accusa – prima ripetutamente colpito con un bastone e poi investito con un Fiat Doblo’ utilizzato come “ariete”.

Subito soccorso, l’uomo e’ stato portato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta e poi trasferito al Policlinico di Messina da dove era stato spostato, salvo poi tornare nella citta’ dello Stretto, a Taormina. Il tentativo di omicidio sarebbe avvenuto perche’ fra la vittima e l’indagato vi sarebbero stati ripetuti alterchi per una storia d’amore, da parte di familiari, non gradita.