Angelo Maria Sferrazza legge Dante Alighieri nella casa del giudice Rosario Livatino

In occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta Dante Alighieri, le celebrazioni proseguono in questo anno 2021 con il progetto “Quattromilasettecentoundici in Commedia”. Voluto dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, in collaborazione con l’ICLCM, il comitato tematico internazionale di ICOM per le case dei letterati e musicisti e con il patrocinio del MIC, coinvolge tutte le Case dei Grandi personaggi facenti parte dell’Associazione.

Nella casa del giudice beato Rosario Livatino sita a Canicattì, in provincia di Agrigento, l’attore Angelo Maria Sferrazza ha letto un pezzo della Divina Commedia grazie all’iniziativa dell’Associazione Nazionale Case della Memoria di cui la dimora fa parte. Il video registrato all’interno della casa museo vuole contribuire al ricordo del capolavoro dantesco: uno dei pilastri su cui si fonda la cultura in Italia e nel mondo.

Si ringraziano per il loro contributo: l’operatore e montatore Ignazio Di Gerlando – Click Studio Photo, la scenografa Giusy La Valle, la costumista Anid Carlino, il piccolo Maurizio Sardone e la responsabile della comunicazione e ufficio stampa Simona Schembri.