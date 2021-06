AIA, consegnato il Premio Nazionale Giudice Livatino

nella cornice del borgo antico della città di Termoli in Molise il Presidente AIA Gero Drago accompagnato dal vice Presidente Rosario Perrone hanno partecipato al “Memorial Daniele Rettino”. Durante la manifestazione è stato consegnato il Premio Nazionale Giudice Livatino stag 19/20, assegnato dal Comitato Nazionale dell’AIA ad un arbitro giovane esordiente in serie A distintosi per valori tecnici e comportamentali.

Presenti tutte le massime autorità istituzionali del luogo e tantissimi dirigenti AIA tra cui il Presidente Nazionale Alfredo Trentalange che ha premiato Luca Massimi della CAN e i componenti nazionali della macro regione sud Stefano Archina ‘ e Nicola Cavaccini.