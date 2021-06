Aprono a un falso addetto società luce e gas: derubate due donne a Grotte

Si presentano a casa delle persone come dipendenti di una società, a domicilio per proporre un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica o gas, o per aggiornare i contratti con nuove tariffe 2021, oppure per effettuare controlli tecnici ventilando un possibile pericolo. Una volta che entrano, e acquistano la fiducia dei proprietari di casa, scatta il furto.

Due episodi si sono verificati a Grotte, ai danni di due donne una ottantacinquenne e una ottantunenne, che abitano in due case differenti. Il ladro, sarebbe riuscito a rubare nella prima abitazione 20 euro ed un libretto bancario, nell’altra 300 euro, un libretto postale e una carta bancomat. Poi si è allontanato.

Le due donne hanno sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Grotte, che si stanno occupando delle indagini.