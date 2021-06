Sport nelle scuole, festa finale per “Valori in rete – GiocoCalciando 2021”

Si terrà lunedì 7 Giugno alle ore 10.00 nel piazzale antistante il plesso scolastico Giovanni Verga di Fontanelle la manifestazione finale provinciale del Progetto “Valori in rete – GiocoCalciando 2021”.

Organizzata dal Settore Giovanile Scolastico FIGC in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la manifestazione rappresenta un importante segnale di ripartenza e un graduale ritorno allo svolgimento delle attività sportive che, durante questo difficile anno di pandemia, sono state realizzate dagli alunni in modalità innovative, attraverso contenuti di interesse disponibili sulle pagine del sito web dedicato.

L’Istituto Anna Frank e il suo dirigente scolastico, Alfio Russo, da sempre impegnati nella promozione della cultura e dei valori positivi dello sport, hanno aderito con grande entusiasmo al progetto “Valori in rete – GiocoCalciando , sin dalla sua istituzione. Avvicinare i bambini e le bambine al gioco del calcio come importante forma di aggregazione sociale, vuol dire facilitare l’acquisizione di comportamenti responsabili, educare al rispetto di se stessi, al rispetto per gli altri, al rispetto per le regole.

Alla manifestazione saranno presenti: Stefano Valenti coordinatore regionale Settore Giovanile Scolastico, Giuseppe Ansaldi responsabile regionale attività scolastica SGS Sicilia, Giovanni Puccio responsabile provinciale attività scolastica SGS Agrigento, Antonella Attanasio delegato CONI POINT Agrigento, Marianna Gueli Alletti referente dell’ufficio VA.T.P. Agrigento e Angelo Cipolla tecnico Settore Giovanile Scolastico.

Gli alunni che hanno partecipato al progetto, saranno coinvolti in attività ludico- motorie nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa anti Covid e riceveranno un attestato di partecipazione.