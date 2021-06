60enne evade dai domiciliari per una “boccata d’ossigeno”: un arresto a Favara

carabinieri della Tenenza di Favara, a seguito di un controllo, hanno arrestato un 60enne per l’ipotesi di reato di evasione. L’uomo era sottoposto alla misura dei domiciliari in seguito ad un’inchiesta antidroga svolta dai militari dell’Arma negli scorsi mesi.

Il sessantenne, forse convinto che nessuno lo avrebbe scoperto, sarebbe uscito per prendere una boccata d’ossigeno ma è stato fermato dai carabinieri. Una volta condotto in caserma per le formalità di rito è stato poi riaccompagnato a casa in regime di arresti domiciliari.