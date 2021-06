Aitras: Disastro Autoporti di Melilli e Vittoria

La Consulta Regionale per l’Autotrasporto è stata inviata nel giorno 4 giugno u.s. ad effettuare un sopralluogo negli autoporti di Vittoria (RG) e Melilli (SR). Per l’Autoporto di Vittoria è emerso durante la video call della Consulta, presieduta dall’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità Marco Falcone, ciò che tutti sapevano: l’ente gestore, il Comune di Vittoria, non lo ha mai fatto funzionare, nonostante i 14.205.251,00 di euro spesi. Vi è inoltre in essere un contenzioso tra impresa costruttrice e Comune per i furti subìti dalla struttura il cui valore si aggira attorno ai 500 mila euro. L’ipotesi paventata dall’Assessore Marco Falcone di ripristinare con fondi pubblici le struttura, per poi metterla a bando, trova l’Aitras assolutamente contraria: l’autoporto non si presta più al fine per cui era stato progettato visto il lungo tempo ormai trascorso, inoltre lo stato di abbandono e incuria hanno sicuramente provocato danni ben superiori a quelli stimati.

La storia non cambia molto per l’Autoporto di Melilli: anche in questo caso sono stati spesi 14.987.485,73 di euro degli autotrasportatori per assistere ad una finta partenza. Fermo da anni, gestito da una società mista pubblico-privata, ora in liquidazione. L’Assessore durante il sopralluogo ha espresso la volontà di ripristinarlo, cercare manifestazioni di interesse e affidarlo a soggetti che vogliano utilizzarlo anche per scopi diversi dall’autotrasporto. Anche in questo caso l’Aitras è contraria a che vengano spesi soldi pubblici: la struttura è oramai obsoleta e non si presta ad attività di deposito e/logistica; meglio affidarla a chiunque possa usufruirne per attività produttive ma basta spendere soldi. Aveva ragione l’Aitras quando, prima di destinare le somme agli autoporti, chiedeva a gran voce che fossero individuati a priori i criteri per scegliere le società di gestione e che queste fossero riconducibili ad attività di autotrasporto. Ma se sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Nella costruzione del polo intermodale di Catania di è forse cercato di guardare al futuro, di guardare oltre la realizzazione dell’opera? Si è forse individuato un metodo per fare in modo che la struttura sia utilizzata dagli autotrasportatori una volta realizzata? Pare di no. Si pensa come al solito solo a costruire senza una visione futura della sua operatività.