Bersaglieri Agrigento, De Castro rieletto presidente

La sezione agrigentina dell’Associazione Nazionale Bersaglieri ha rinnovato il consiglio direttivo. Andrea De Castro è stato rieletto presidente e sarà affiancato dal vice presidente, Angelo Gelo, e dai consiglieri Salvatore Casà, Stefano Chiapparo e Calogero Mazzarella.

Nel corso dell’assemblea che si è tenuta questa mattina presso il Circolo Empedocleo di Agrigento, presieduta dal consigliere regionale, Lorenzo Violante, sono stati eletti anche i componenti del Collegio Sindacale di cui faranno parte Giuseppe Adamo, Luigi Mula e Paolo Scarnà.

Nel corso dell’assemblea, il presidente De Castro, ha illustrato brevemente i risultati dei primi tre anni di vita dell’associazione che si è distinta, anche in campo nazionale, con l’organizzazione del raduno interregionale dell’ottobre 2019 che ha concentrato nella città dei templi, oltre mille bersaglieri provenienti dalle sei regioni del sud e ben sette fanfare.

“Abbiamo molte cose in cantiere – ha detto De Castro – che speriamo, dopo questo periodo di pandemia, di riuscire a far diventare realtà”.