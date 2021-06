Campobello di Licata, manutenzione ordinaria presso la scuola di via Edison

Il Comune ha disposto la manutenzione ordinaria presso la scuola di via Edison. Affidamento diretto alla ditta Mair costruzioni, per l’importo di euro 3.410,19, esclusa iva, di cui la somma di euro 798,50 non soggetta a ribasso ed euro 500 per il trasporto e conferimento a discarica. A seguito di ricognizione effettuata presso l’immobile adibito a scuola dell’infanzia di via Edison di proprietà comunale, si sono rilevate delle problematiche che, il più delle volte, sono state risolte con le maestranze in forza presso il comune. Ma risulta necessario la predisposizione di interventi mirati la cui esecuzione deve essere affidata a ditte specializzate.

Giovanni Blanda