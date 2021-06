Lancia sedie contro clienti bar e aggredisce poliziotti: arrestato

I poliziotti del commissariato di Sciacca hanno arrestato un uomo in evidente stato di agitazione per aver disturbato i clienti di un bar lanciando sedie nei loro confronti e insultandoli. Gli agenti, una volta giunti sul posto, sono stati aggrediti e minacciati dallo stesso. Per questo motivo è scattato l’arresto dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Il gip del Tribunale di Sciacca ha convalidato il provvedimento.

loading..