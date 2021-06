“Tenta di uccidere futura nuora e suo padre”: pensionato di Canicattì respinge le accuse

il pensionato 75enne di Canicattì accusato del duplice tentato omicidio del consuocero e della futura nuora, ha risposto alle domande del Gip del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia dopo l’arresto avvenuto lo scorso weekend. L’indagato, difeso dall’avvocato Calogero Meli, ha fornito una versione dei fatti in cui esclude l’intenzionalita’ dell’investimento frutto del disorientamento in cui era precipitato dopo il corpo a corpo con il carrozziere e la figlia. Ha spiegato di essere andato in casa della famiglia solo per chiarire un alterco tra le rispettivi mogli avvenuto il giorno precedente.

Il bastone sarebbe stato solo uno strumento di appoggio per il pensionato che poi preso dalla paura sarebbe fuggito via con alcune manovre scomposte. resta per il momento in carcere con l’accusa di duplice tentato omicidio ai danni del consuocero e della figlia che il 26 giugno prossimo avrebbe dovuto sposare il figlio del pensionato.