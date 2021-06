Vestirsi alla moda, ma comodamente: questa è la chiave per sentirsi a proprio agio

I tempi cambiano e la moda cambia con essi, abbattendo ogni giorno i paradigmi e le convinzioni che fino a poco prima erano pilastri portanti nel settore. Quello che sta succedendo oggi nella moda è un progressivo abbandono della sua concezione chic, lasciando invece il posto in passerella a capi più comodi e confortevoli. Le ultime tendenze stanno confermando il concetto per cui non per forza per avere stile bisogna indossare indumenti scomodi e spigolosi.

Look per ogni giorno

Queste nuove abitudini nel campo dell’abbigliamento possono essere ricondotte alla cosiddetta moda leisure, che cerca in buona sostanza di far sposare la comodità con lo stile. Uno dei migliori outfit da indossare vede l’abbinamento di leggings o pantaloni elasticizzati e una bella maglia (anche oversize), ottimo per sentirsi a proprio agio e comode nei movimenti tutto il giorno. A tal proposito è consigliabile puntare su maglie e abiti da leggings di qualità come quelli presenti sul sito di Cotonella, fatti con fibre tessili naturali e biologiche che aiutano la traspirazione, soprattutto con l’arrivo del caldo estivo. Per creare il giusto look si può puntare su tute, cardigan larghi e completi in tessuto morbido: alternative con un sapore più casual e rilassato, ma che riescono comunque a conferire molta personalità a chi le indossa. Concentrandoci sulle calzature, poi, nella moda leisure si trovano solitamente le sneakers, gli stivali, i mocassini, gli anfibi o anche i sandali aperti, purché si tratti di scarpe basse eliminando la scomodità dei tacchi.

Abiti per le occasioni

Ci sono eventi particolari in cui essere troppo casual può essere un’esagerazione, ma non per questo in occasioni simili si deve rinunciare al gusto leisure della moda degli ultimi tempi. Anche l’alta moda si è infatti adeguata a queste tendenze e propone capi allo stesso tempo eleganti e comodi, realizzati in tessuti tecnici confortevoli e allo stesso tempo di gran classe, che gli stilisti sono riusciti a valorizzare al massimo. Ecco che in questo senso durante l’estate risultano perfetti capi come blazer, pantaloni leggeri e camicette in fresco cotone, ricorrendo magari a un paio di sandali per quanto riguarda le calzature; nella stagione invernale, invece, si può ricorrere a indumenti realizzati con lana di qualità come dolcevita attillati, oppure puntare su una mantella o un poncho più comodi rispetto a un cappotto più classico.

Il mito della moda “scomoda” sta cadendo e lockdown e pandemia non hanno fatto altro che dare una spinta più forte a questo processo nel campo dell’abbigliamento. Abbinare la comodità alla classe risulta sempre più semplice aprendo l’armadio, sicuramente una conquista in più per ogni donna che vuole esprimere una personalità forte senza dover ricorrere a capi impossibili da indossare.