Emozioni in streaming: generazioni divise tra catodico e piattaforme

Qualche decennio fa nessuno avrebbe immaginato che la televisione sarebbe diventata un media desueto. Certo non è del tutto così e soprattutto, non lo è per tutti. Se però la fascia over 40-50 tende ancora a seguire sulla tv classica programmi di intrattenimento e approfondimenti politici e culturali, la stessa cosa non si può affermare per gli “under”; se poi si passa ai nativi digitali e i giovanissimi ecco che la tv è un contenitore di emozioni legato più che altro alle abitudini di intrattenimento dei loro genitori, zii, nonni.

I preadolescenti e gli adolescenti non hanno alcun legame con la televisione se non quello di sentirla in sottofondo a pranzo o a cena con mamma e papà, talvolta usando una mano per portarsi il cibo alla bocca e l’altra per scorrere i messaggi degli amici sui social o guardare l’ultimo video caricato dal loro youtuber del momento.

Se non direttamente su telefonino o sul portatile, l’unico momento in cui volontariamente volgono lo sguardo al monitor televisivo è solo quando si tratta di una smart TV che direttamente da Netflix, Disney Plus, Amazon Prime o altre piattaforme sta trasmettendo una serie “young adult” molto probabilmente frutto di un progetto transmediale partito dal comics, trasformato in personaggi di plastica o t-shirt (merchandising) e traslato in prodotto audiovisivo a sua volta suddiviso in prequel, sequel e spin off. Senza dimenticare che molto probabilmente i protagonisti della storia sono stati o saranno i protagonisti di un videogame multiplayer.

Oggi le nuove generazioni le emozioni le vivono in Streaming, ma non solo, il fatto di essere nativi digitali li ha naturalmente abituati a fruire contemporaneamente più contenuti e su più device.

Sebbene citato per ultimo è di fondamentale importanza in questo scenario, che propone un mix tra emozioni-intrattenimento-interattività, il settore del videogame e del gaming.

La transmedialità ha sancito la possibilità di far circolare le storie adattandole e plasmandole a seconda del mezzo di fruizione, passiva o interattiva che sia. E il gioco, in particolare, sta acquistando in questi anni un ruolo centrale nella creazione o rimodulazione dei prodotti entertainment.

Ma non dobbiamo pensare solo ai grandi supereroi della Marvel, anche il banalissimo Tetris o Super Mario, come schema di gioco proprio per la sua struttura gamificata, riescono a riciclarsi e a proporre ogni anno nuovi derivati. Non è da meno il gaming, come ad esempio i giochi di fortuna, quelli dove gli utenti selezionano e scelgono di giocare nei migliori casino online, stessi tavoli verdi e stesse partite che poi, nella versione fiction, diventano pezzi di scene e ambientazione di un action movie o una serie a puntate.

Insomma, transmedialità e streaming ormai sono un connubio indissolubile se si parla di intrattenimento digitale contemporaneo. Dove, ci si augura, sebbene cambi il mezzo, le emozioni siano tuttavia sempre reali.