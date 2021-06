Licata, mancata esecuzione provvedimento giudice: denunciata

A Licata la Polizia di Stato ha segnalato all’Autorità giudiziaria una donna del luogo ritenuta responsabile del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

In particolare, a seguito di denuncia dell’ex coniuge, la donna veniva accusata di violare il provvedimento del giudice nella parte in cui disponeva l’affidamento congiunto dei figli minori della coppia, in fase di separazione coniugale.