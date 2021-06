Rapinò immigrato ad Agrigento: condannato 28enne

Il gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto la condanna a tre anni e quattro mesidi reclusione nei confronti di un , 28enne agrigentino, accusato di rapina a mano armata. L’accusa, sostenuta dal pm Emiliana Busto, aveva chiesto due anni e otto mesi per furto con destrezza.

La vicenda risale al febbraio 2020 quando il giovane fu arrestato insieme ad un complice per aver – secondo la ricostruzione – rapinato un immigrato in pieno centro città, tra via Imera e il Quadrivio Spinasanta uscendo una pistola. Per l’accusa di detenzione illegale di arma, invece , il 28enne è stato assolto.