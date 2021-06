Summerschool del Servizio Cristiano – Istituto Valdese in programma a Riesi dal 21 al 29 agosto

Al via le iscrizioni alla II edizione di LURT – il Laboratorio Umano di Rigenera-zione Territoriale – la summerschool del Servizio Cristiano – Istituto Valdese che si svolgerà a Riesi (CL) dal 21 al 29 agosto 2021.

Quest’anno l’edizione sarà curata dall’Associazione Culturale “Coltivatori di bel-lezza” che si occuperà dell’organizzazione e del coordinamento di tutti gli eventi, dell’ideazione e della progettazione dei laboratori e si terrà, oltre al Villaggio Monte degli Ulivi dell’arch. Leonardo Ricci, anche nel bene confiscato assegnato al Servi-zio Cristiano già alcuni anni fa.

“Si tratta di una seconda edizione che vuol consolidare il lavoro svolto già lo scorso anno – afferma Gianluca Fiusco, direttore del Servizio Cristiano e ideatore del LURT – e che ha l’ambizione di estenderlo oltre gli interventi architettonici sui beni confiscati a cosa nostra. Il nostro impegno ha come fine il recupero della dimensione sociale come spazio partecipativo, occasione di confronto, di costruzione condivisa di buone pratiche e di sviluppo di un nuovo modo di sentirsi parte della società”.

“La summerschool di Servizio Cristiano – spiegano i Coltivatori di Bellezza – sarà un’occasione preziosa per il territorio grazie anche ai laboratori che si alterneranno nei 7 giorni che sono stati ideati ed organizzati per lavorare su nuovi modelli di democrazia e per imparare a farsi abitanti.

L’appuntamento di questa estate – continuano gli organizzatori – sarà un importante momento di condivisione, di co-progettazione e di animazione territoriale: per questo abbiamo pensato anche a degli eventi per rigenerare luoghi e costruire comunità”.

La summerschool – una vera e propria residenza formativa e di ricerca – sarà centrata su 3 temi: lo spazio, la comunità e la memoria. Mentre saranno 4 i laboratori previsti: sul Service Design “Tornare ad abitare luoghi: della memoria e della con-temporaneità” a cura di Maria Cristina Lavazza e Luisa Carrada; Community Building “Costruire reti di comunità e relazioni con il territorio” a cura di Elisabetta Caruso e dell’Associazione BitMup, Autocostruzione le “Stanze dello Scirocco” a cura di Marco Terranova; CivicoCivico! di Orizzontale – studio laboratorio di architettura che continuerà il lavoro di rigenerazione del bene confiscato che nella scorsa edizione è stato avviato con Flora La Sita e il suo VIA D’USCITA | WAY OUT.

E’ possibile candidarsi fino al 30 giugno 2021 attraverso il sito www.lurt.it. Le iscrizioni selezionate terranno conto di un numero chiuso nel rispetto delle misure anticovid in vigore.