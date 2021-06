Utilizzo di reti da pesca illegali, scattano i sequestri della Guardia Costiera

la Guardia Costiera ha condotto tre operazioni finalizzate al contrasto all’utilizzo di reti da pesca illegali, le quali causano un forte impatto negativo sugli ecosistemi marini. In particolare, nella zona delle isole Eolie, anche in virtù di alcune segnalazioni ricevute dall’organizzazione internazionale Sea Shepherd, il personale della Guardia costiera di Lipari ha comminato pesanti sanzioni nei confronti del comandante di un’unità sorpreso ad effettuare la pesca con attrezzi illegali ed al sequestro di una rete della lunghezza di circa 2.500mt. Nella giornata di ieri, inoltre, Nave Gregoretti ha recuperato una rete da pesca illegale lunga 5.300 mt con 350kg di pescato, posta a largo dell’isola di Salina.

Nella giornata del 03 giugno, un velivolo del Corpo, sotto il coordinamento del Centro di Controllo Nazionale Pesca, ha avvistato un motopesca in attività di pesca con reti illegali ad est dell’isola di Ustica. Intervenuta immediatamente la CP 282, che ha intercettato il motopesca il quale, alla vista della motovedetta, tagliava la rete gettando tutto in mare. In virtù delle registrazioni video fornite dal velivolo, gli ispettori pesca a bordo della CP 282 hanno provveduto a sanzionare l’unità e a sequestrare 2800 metri di rete e 750 kg di pescato frutto dell’attività illecita.

