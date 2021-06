Bando di Amg Energia per archeologi che insorgono “Importo offende nostra professionalità”

L’Ana, l’Associazione nazionale archeologi, attraverso il proprio Osservatorio bandi e gare, ha evidenziato le criticità di un bando proposto dalla società Amg Energia spa di Palermo, che “lo rendono altamente lesivo della dignità professionale degli archeologi”.

L’Amg, spiega in una nota l’associazione che si occupa del riconoscimento giuridico e della regolamentazione della professione in Italia, “ha pubblicato un bando che prevede la sorveglianza ed eventuali scavi d’emergenza per una durata prevista di 15 giorni e un importo complessivo di 840 euro, da sottoporre a ribasso, pari a 56 giornaliere. Il diritto alla giusta retribuzione è per noi fondamentale”.

Equo compenso per gli archeologici

“L’equo compenso è un diritto per i professionisti, è assurdo che si propongano ancora tali tariffe a fronte delle responsabilità del nostro lavoro. È svilente vedere valutato il nostro tempo così”, dice Ghiselda Pennisi, direttore nazionale Ana e responsabile dell’Osservatorio bandi e gare. Del resto la radice della parola ‘lavoro’ è il latino ‘labor’, che significa come prima cosa ‘fatica’. Perché dovremmo aspettarci che qualcuno faccia fatica a fronte di compensi ridicoli?”.

“Tariffe impensabili”

Anche il presidente della sezione siciliana di Ana, Marco Correra, sottolinea che “Davvero è impensabile che si propongano tali tariffe a professionisti così altamente qualificati sotto il profilo scientifico; è lesivo verso la professione e verso tutti i professionisti”.