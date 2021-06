Genitori denunciano giovane figlio dopo ennesima aggressione

Avrebbe preteso ancora una volta soldi dai genitori per acquistare la droga ma, al rifiuto di questi ultimi, è andato in escandescenza prima minacciandoli e, poco dopo, aggredendoli. E’ successo nel centro storico di Agrigento dove la situazione non è degenerata in peggio grazie all’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura, allertati dai genitori in lacrime.

Per questo motivo un giovane agrigentino è stato denunciato. L’episodio non sarebbe isolato e, secondo quanto ricostruito, anche in passato si sono registrati fatti del genere. Mamma e papà, questa volta esasperati e preoccupati, hanno deciso di denunciare.