I Carabinieri salvano volume del XVII e lo restituiscono alla Lucchesiana

Dopo il grande convegno del giugno 2019 per la tutela e la valorizzazione dei tesori della lucchesiana con la partecipazione delle maggiori cariche istituzionali e degli addetti ai beni culturali., il prossimo 10 Giugno è in programma un altro grande evento – che si inserisce nel percorso della Biblioteca sempre attiva nel territorio. Se allora fu restituito alla Lucchesiana l’unico esemplare conosciuto della Protesta dei Messinesi (Messina, Heinrich Alding, 1478), stavolta l’appuntamento è ancora più rassicurante perchè i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) restituiranno alla Biblioteca Luccesiana, il prezioso volume Theatrum Orbis Terrarum, di Abram Ortelius (sec. XVII) che era stato trafugato dal patrimonio librario della Biblioteca del vescovo Andrea Lucchesi Palli. All’evento, coordinato dal direttore della Biblioteca, don Angelo Chillura, interverranno per i saluti: mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, il Colonnello Vittorio Stingo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, l’arch. Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, la dott.ssa Rita Ferlisi, funzionario direttivo e storico dell’arte in rappresentanza di Michele Benfari, Soprintendente Beni culturali e ambientali di Agrigento. Seguiranno gli interventi del Tenente Colonello Giuseppe De Gori, comandate del Nucleo Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale di Bologna, che illustrerà ai presenti le fasi del recupero del Volume di Abram Ortelius, mentre la dott.ssa Giovanna Iacono, bibliotecaria, tratterà l’argomento il “Theatrum Orbis Terrarum” nella Biblioteca di Andrea Lucchesi Palli”. L’incontro si concluderà con la restituzione del volume alla Biblioteca e l’esposizione in vetrina.

