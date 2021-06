La senatrice Liliana Segre cittadina onoraria di Palma di Montechiaro

Il Consiglio Comunale di Palma di Montechiaro hanno votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre. Proposta avanzata dal consigliere Salvatore Malluzzo nella giornata della shoah all’amministrazione comunale.

“Da oggi, la Senatrice Segre, sarà ufficialmente nostra concittadina, dichiara il consigliere Malluzzo. Un significativo segnale di civiltà, che noi istituzioni diamo a tutta la comunità di Palma di Montechiaro. Che le giovani generazioni palmesi e quelle future possano, costantemente, seguire, come punto di riferimento, Donne del calibro di Liliana Segre, depositaria di un passato, che seppur struggente, non va dimenticato. Le libertà, i diritti, sono concetti che abbiamo conquistato con il sangue e che dobbiamo difendere incessantemente. Oggi si scrive una bella e sana pagina per la nostra città!”

Nella stessa seduta si è provveduto al rilascio della cittadinanza onoraria a memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa infoibata.