Ladri in azione, rubata un’altra Fiat Punto a Canicattì

Ennesimo furto di una Fiat Punto a Canicattì dove i ladri sono entrati in azione in una zona periferica del grosso centro agrigentino. L’auto, di proprietà di un 35enne tunisino, era parcheggiata nei pressi dell’abitazione L’uomo era tornato in Tunisia per trascorrere alcuni giorni nel paese d’origine e al rientro a Canicattì non ha più visto la sua auto. Non è la prima volta che accadono episodi del genere, soprattutto per quanto riguarda questo specifico modello di auto.

