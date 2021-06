Lascia il cane chiuso in auto, denunciato

In questi giorni a Licata un uomo ha lasciato in macchina per molte ore e con i finestrini chiusi il proprio cane che, inevitabilmente con le alte temperature, è stato colpito da un “colpo di calore” .

Alcuni passanti si sono accorti del cane e hanno segnalato il fatto al locale Commissariato che hanno inviato sul posto una Volante.

Gli Agenti immediatamente richiedevano l’intervento di un veterinario, evitando così il peggio; e il proprietario invece, per la sua condotta, è stato denunciato per abbandono di animali.

